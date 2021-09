Villarreal-Atalanta, statistiche e curiosità

Esordio stagionale per l'Atalanta in Champions League, la fase a gironi inizia con la sfida in casa del Villarreal: tutte le curiosità e le statistiche della gara che vedrà impegnata la squadra nerazzurra

Questo sarà il primo confronto tra queste due squadre, che non si sono mai affrontate in passato. Il Villarreal ha perso tre delle quattro gare giocate in Champions League contro club italiani: una volta contro l'Inter nel 2006 e due contro il Napoli nella stagione 2011/2012. L'Atalanta, invece, si ritrova a giocare contro una squadra spagnola per la terza stagione consecutiva, ma nelle precedenti due questi confronti erano capitati agli ottavi di finale. Nel 2020 ci fu la doppia sfida contro il Valencia, che vide prevalere i nerazzurri di Gasperini. L'anno scorso, invece, il Real Madrid eliminò l'Atalanta con un risultato complessivo di 4-1 tra andata e ritorno.

Curiosità

approfondimento

Statistiche e curiosità della 1^ di Champions

Villarreal si è qualificato a quest'edizione della Champions League vincendo l'ultima Europa League in finale contro il Manchester United. Il club spagnolo detiene un record, essendo stata una delle tre società a raggiungere la semifinale in questa competizione alla prima partecipazione (nel 2005/2006, le altre due sono Valencia nel 2000 e Leeds nel 2001). Il Villarreal, però, non gioca in Champions da ben 10 anni, dalla stagione 2011/2012: in quell'occasione perse tutte e sei le gare disputate, venendo eliminata dopo la fase a gironi. L'Atalanta, invece, è alla sua terza partecipazione e, nelle precedenti due, ha sempre passato il primo turno. I nerazzurri hanno vinto cinque delle ultime sei trasferte di Champions League, mantenendo la porta inviolata in quattro di queste vittorie. L'unica sconfitta è arrivata proprio in Spagna, contro il Real Madrid.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Nella scorsa stagione, nessun giocatore ha preso parte a più gol in Europa League rispetto a Gerardo Moreno (7 gol e 3 assist). Lo spagnolo ha segnato 15 gol in questa competizione, ma non ha mai giocato la Champions League fino a oggi. Discorso diverso per Paco Alcacer, che ha partecipato a 5 gol nelle ultime otto presenze nella fase a gironi, con le maglie di Barcellona e Borussia Dortmund. L'Atalanta, invece, si affida a Duvàn Zapata, che ha segnato quattro gol e fatto due assist nelle prime cinque gare giocate da titolare in Champions League. Il colombiano, però, non ha più partecipato ad alcuna rete nelle successive quattro partite giocate dal primo minuto. Ilicic ha segnato sei gol nelle ultime quattro partite da titolare in Champions, ma le ultime tre gare le ha giocate tutte da subentrato e senza mai segnare.