Alla vigilia del debutto in Champions contro il Real Madrid, l'allenatore nerazzurro è chiaro: "Il passato non conta, abbiamo l'occasione per scrivere una pagina importante per il nostro presente. Ancelotti? Ha sicuramente più esperienza di me, ma giocheremo con il coltello tra i denti". Sul recupero di Bastoni: "Lui vuole esserci"

"Concentrati sul presente"

Simone Inzaghi, nella conferenza stampa della vigilia, torna anche sugli errori dell’ultima di campionato, ma ai suoi chiede soprattutto di restare concentrati sul presente. “Sicuramente si può sempre migliorare, ma domenica ci ha penalizzato molto il fatto di giocare gli ultimi 25’ con un uomo in meno (dopo l’infortunio di Sensi, con i cambi già effettuati, ndr), nel calcio moderno è difficilissimo. C’è rammarico per il risultato per come era stata preparata. Noi però non dobbiamo pensare sul lungo periodo o al passato; domani abbiamo l'opportunità di scrivere una pagina molto importante per il nostro presente”.



Tanto meno, per l’allenatore interista, bisognerà scendere in campo pensando al passato ancora meno recente, come la sfida al Real dell’anno scorso (sempre nei gironi di Champions, da cui l’Inter uscì) o come i suoi risultati ottenuti in Champions con la Lazio, che sempre nella passata stagione portò agli ottavi. “Quello che è stato, compreso l’anno scorso. L’esperienza è importantissima, ma sappiamo dal giorno del sorteggio che il girone non è semplicissimo".