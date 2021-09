L'allenatore rossonero presenta in conferenza stampa la partita di Liverpool (mercoledì sera alle 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252): "Ora vogliamo provare a scrivere la nostra storia in Champions, quella di questo Milan. Ibra sarebbe partito titolare, al suo posto uno tra Rebic e Giroud. Tonali sarà convocato". Kjaer: "Siamo orgogliosi di esserci, ora però dobbiamo dimostrare chi siamo. Non è una vacanza, dobbiamo giocare per fare risultati" STOP IBRA, SALTA IL LIVERPOOL Condividi:

Stefano Pioli è pronto per il suo esordio in Champions League sulla panchina del Milan. "La storia del club è caratterizzata dalla Champions - assicura ai microfoni di Sky Sport nel prepartita - ora vogliamo provare a scrivere la nostra storia in Champions, quella del Milan di Ibra, Kjaer, Romagnoli, Kessiè, Rebic, Calabria. Vogliamo fare qualcosa di importante a partire da domani". L'appuntamento è per mercoledì sera alle 21 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252) ad Anfield Road contro il Liverpool. "Sappiamo di affrontare una squadra fortissima, sarà difficile - ammette Pioli - loro due anni fa hanno vinto la Champions e sono allenati da un grande allenatore. Conosciamo le loro caratteristiche, hanno attaccanti che ti puntano e lavorano sulla profondità. Noi dobbiamo provare ad essere pericolosi e cercare di giocare da Milan".

"Uno tra Rebic e Giroud per Ibra. Tonali convocato" leggi anche Tonali (febbre) non si allena, ma coi Reds ci sarà Nella trasferta di Liverpool non ci sarà Ibrahimovic. "Zlatan è uscito dalla partita di domenica contro la Lazio con un tendine infiammato. Speravamo che il riposo di ieri fosse servito, ma ha ancora un pochino di dolore e preferiamo non rischiarlo" spiega Pioli. In attacco torna tra i convocati Giroud: "Olivier è stato fermo due settimane e qualcosina l'ha persa - spiega l'allenatore del Milan - due giorni non sono sufficienti per tornare ad avere i 90 minuti nelle gambe. Avrebbe giocato titolare Zlatan, ma in sua assenza giocherà uno tra Rebic e Giroud. L'altro sarà utile a gara in corso". Sarà invece tra i convocati Tonali: "Sandro era indisposto stamattina ma partirà con noi e credo che possa essere tra i disponibii domani. Il merito è tutto suo, ha lavorato sempre con attenzione e intensità ed è cresciuto a livello caratteriale. Ha tutto per essere protagonista nel Milan". L'allenatore non nasconde l'attesa per la partita: "Dobbiamo affrontare questa sfida con tanto entusiasmo, ci siamo arrivati con idee, coraggio ed energie. Continueremo a farlo anche domani sera".