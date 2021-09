Liverpool-Milan, tutto quello che c'è da sapere

Esordio stagionale per il Milan in Champions League, la fase a gironi inizia con la sfida in casa del Liverpool: tutte le curiosità e le statistiche della gara che vedrà impegnata la squadra rossonera Condividi:

Quando e dove si gioca Liverpool-Milan? La partita tra Liverpool e Milan, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, si disputerà mercoledì 15 settembre alle ore 21.00 all'Anfield Road di Liverpool.

Dove è possibile vedere Liverpool-Milan? leggi anche Champions League, calendario e orari 1^ giornata La sfida sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K. Telecronaca di Massimo Marianella, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Peppe Di Stefano e Gianluca Di Marzio.

Quali sono i precedenti tra le due squadre? approfondimento Valore rose Champions: 1° il City con un miliardo Liverpool e Milan si sono incontrati solo in due precedenti sfide in competizioni europee, entrambe in finale di Champions League. I Reds hanno vinto con la lotteria dei rigori nel 2005, prima di perdere 1-2 nei tempi regolamentari nel 2007. Dopo aver registrato sei successi nelle prime sette partite casalinghe contro squadre italiane in competizioni europee (1P), il Liverpool non ha vinto nelle ultime due: pareggio 1-1 con il Napoli nel 2019-20 e sconfitta 0-2 contro l'Atalanta nel 2020-21. Il Milan ha vinto solo una delle ultime 13 sfide contro squadre inglesi in competizioni europee (4N, 8P): successo per 4-0 contro l'Arsenal nel febbraio 2012 in Champions League. 12 delle 13 partite di questa serie sono state disputate negli ottavi di finale, tra Champions League ed Europa League.

Curiosità approfondimento Statistiche e curiosità della 1^ di Champions Dall'inizio del 2017-18, solo due squadre hanno vinto più partite del Liverpool (25) in Champions League: Bayern Monaco (31) e Manchester City (30). Queste ultime due sono anche le uniche due formazioni ad aver segnato più gol dei Reds (95) - Bayern 112, City 96. Il Milan ha vinto solo due delle ultime otto partite in competizioni europee (4N, 2P), tutte in Europa League la scorsa stagione. Questa sarà la sua prima partita in Champions League a partire da marzo 2014, quando fu eliminato dall'Atlético Madrid negli ottavi di finale. Con Jürgen Klopp, il Liverpool ha perso solo una delle 12 partite della fase a gironi di Champions League ad Anfield (9V, 2N): 0-2 contro l'Atalanta la scorsa stagione. I Reds hanno segnato in media 2.5 gol a partita ad Anfield nella fase a gironi con l’allenatore tedesco (30 reti).