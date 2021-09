Villarreal-Atalanta, dove vedere la partita in tv

Inizia dalla sfida in Spagna contro il Villarreal il percorso europeo dell'Atalanta di Gasperini: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Per la terza stagione consecutiva l'Atalanta sarà impegnata in Champions League e, dopo l'eliminazione dello scorso anno agli ottavi contro il Real Madrid, riparte nuovamente da una sfida contro una squadra spagnola. I nerazzurri faranno visita al Villarreal per la gara d'esordio del girone F, che vedrà impegnate anche Young Boys e Manchester United. La squadra di Gasperini vuole riscattarsi dopo la recente sconfitta subita in campionato, in casa contro la Fiorentina. Ma attenzione al Villarreal di Unai Emery, squadra che si è qualificata a quest'edizione della Champions vincendo l'ultima Europa League in finale contro il Manchester United.