Liverpool-Milan, dove vedere la partita in tv

Nella gara che segna il loro ritorno in Champions, i rossoneri scendono in campo ad Anfield contro i Reds. Liverpool-Milan in diretta dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Il fascino della Champions League con in campo due delle formazioni che hanno scritto alcune della pagine più belle e importanti nella storia della competizione. Questa sera il Milan scende in campo ad Anfield per affrontare il Liverpool di Jurgen Klopp, in una sfida che promette grandi emozioni e tanto spettacolo. I rossoneri e gli inglesi sono stati sorteggiati nel girone B della competizione, sicuramente uno dei più difficili vista la presenza anche di Atletico Madrid e Porto.

Dove vedere Liverpool-Milan in tv

La gara tra Liverpool e Milan, valida per la prima giornata della fase a gironi (gruppo B) della Champions League 2021/2022, si gioca ad Anfield Road con fischio d'inizio alle ore 21. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, a bordocampo Peppe Di Stefano e Gianluca Di Marzio. Diretta Gol Andrea Marinozzi.