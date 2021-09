Champions League, calendario e orari 2^ giornata

/Tra martedì 28 e mercoledì 29 settembre la seconda giornata della fase a gironi: 15 partite live su Sky e in streaming su NOW, tre match anche in 4K. E su Sky Q , chi è abbonato ad Amazon Prime, può seguire Juventus-Chelsea senza uscire da Sky Q. Mercoledì sera da non perdere Antonio Conte a "Champions League Show"

Tra martedì 28 e mercoledì 29 settembre , la seconda giornata della fase a gironi della Champions League sarà live su Sky e in streaming su NOW , con la possibilità di seguire le 15 partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol . Martedì alle 18.45, in campo l’ Inter contro lo Shakhtar Donetsk (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e alle 21 il Milan con il Real Madrid (Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Mercoledì, alle 18.45, sarà la volta di Atalanta-Young Boys (Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Tre i match disponibili anche sul canale Sky Sport 4K, canale 213 di Sky Q via satellite: PSG-Manchester City (martedì alle 18.45), Atalanta-Young Boys (mercoledì alle 18.45) e Manchester United-Villareal (mercoledì alle 21).

E su Sky Q , chi è abbonato ad Amazon Prime, mercoledì alle 21 potrà seguire Juventus-Chelsea in esclusiva su Prime Video: la partita sarà visibile senza uscire da Sky Q , in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

Champions League Show: commenti pre e post partita

Appuntamento con Champions League Show, per introdurre e commentare le partite della seconda giornata della fase a gironi. In studio Anna Billò insieme alla grande squadra di allenatori e calciatori che hanno scritto la storia del calcio e che insieme vantano 8 vittorie in Champions League: da mister Fabio Capello, allenatore di quattro squadre in Serie A e due Nazionali, al campione del mondo Alessandro Del Piero, in collegamento mercoledì, da Esteban Cambiasso, in studio martedì, 5 scudetti con l’Inter, al vicecampione del mondo Alessandro Costacurta, con gli interventi di Paolo Condò e gli spazi news curati da Mario Giunta.

Mercoledì in studio Antonio Conte

E mercoledì in studio anche Antonio Conte, uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio moderno, special guest negli studi della Champions League 2021/2022 e in quelli di calcio internazionale, per condividere l’esperienza e la passione vissute sul campo, in una carriera di imprese e successi in tutti i contesti che l’hanno visto protagonista, prima da calciatore e poi in panchina.

Su Sky anche l'Europa League e l'Europa Conference League

Oltre alle 121 delle 137 partite della UEFA Champions League, Sky trasmetterà tutte le 282 partite dell'Europa League e della nuova Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol. Oltre 400 gare, finali comprese.