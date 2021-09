Chiellini: "Lukaku? Ultimamente mi è andata bene"

La Juventus arriva alla seconda partita della fase a gironi di Champions League con due vittorie alle spalle in campionato. Rispetto alla vigilia della partita di Malmoe, il gruppo di Massimiliano Allegri si avvicina alla sfida contro il Chelsea con meno tensioni. Queste le parole di Giorgio Chiellini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara di domani contro i campioni in carica: "Siamo più sereni rispetto a una settimana fa. La Champions comunque è una competizione a sé, che esula dalle problematiche che abbiamo avuto nell'ultimo mese. Con il Chelsea è una partita stimolante e affascinante contro una squadra che non ha vinto la Champions a caso. In più, si sono rinforzati, quindi c'è grande voglia di misurarsi e giocarsela, con rispetto ma con grande voglia di far bene in questo stadio. Vogliamo proseguire al meglio il nostro percorso in Champions". Domani sera Chiellini ritroverà Romelu Lukaku, non il migliore avversario da affrontare: "Sono stato fortunato nelle ultime che ho vinto (in campionato, 3-2 nel maggio scorso, e a Euro 2020, 2-1, ai quarti di finale contro il Belgio, ndr). Lui è un giocatore totale e non è un caso che sia stato pagato tanto e che abbia subito iniziato a spostare gli equilibri al Chelsea. Noi dovremo essere bravi a non fargli fare quello che gli piace fare, perché è devastante e attorno a sé ha una squadra vera. Il nostro grande amico Jorginho è il loro faro, ma ci sono tanti ottimi giocatori: non sarà semplice. Servirà pazienza e non dovremo concedergli nulla. Noi comunque abbiamo tanta voglia di far bene: credo che ci sarà spettacolo per tutti".