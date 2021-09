Milan-Atletico Madrid, le probabili formazioni

Pioli contro l'Atletico Madrid dovrebbe fare a meno di tre titolari come Kjaer, Tonali e Giroud , alcuni di loro non al meglio della condizione fisica, e che verranno lasciati a riposo anche in vista degli impegni di campionato. C'è ancora un allenamento da sostenere e quindi l'allenatore rossonero potrebbe cambiare qualcosa, ma nelle ultime sedute la formazione provata prevede Romagnoli al centro della difesa con Tomori e Bennacer a centrocampo al posto di Tonali, che per la prima volta in stagione non partirebbe dunque da titolare. Davanti spazio a Rebic , sostenuto alle proprie spalle da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao.

La probabile formazione dell'Atletico Madrid

Qualche problema in difesa per Simeone, che dovrebbe affidarsi al 4-4-2. Non convocato Savic al centro della difesa ci sarà Felipe, mentre sugli esterni spazio a Trippier ed Hermoso, quest'ultimo in vantaggio su Renan Lodi. Ballottaggio a centrocampo tra Llorente e Herrera, mentre l'altro posto in mezzo al campo dovrebbe essere occupato da De Paul, vecchia conoscenza della Serie A. Rientrano Lemar e Joao Felix, ma l'attacco sarà composto dalla coppia Griezmann-Suarez. In alternativa, Simeone valuta anche il 3-5-2, con l'inserimento di Kondogbia in mezzo al campo al posto di Correa.

ATLETICO MADRID (4-4-2) probabile formazione: Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso; Correa, De Paul, M.Llorente, Carrasco; Griezmann, Suarez. All. Simeone