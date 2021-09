Shakhtar Donetsk-Inter, le probabili formazioni

Due ballottaggi per Inzaghi, con Dumfries e Calhanoglu favoriti su Darmian e Vecino. De Zerbi rilancia i titolari dopo l'ampio turnover in campionato. Shakhtar-Inter, in diretta alle ore 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Condividi:

Passa dallo stadio Olimpico di Kiev il cammino in Champions League dell'Inter. Alle ore 18.45 i nerazzurri affronteranno lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, con l'obiettivo di conquistare i primi punti in Europa. Nonostante sia soltanto la seconda giornata, infatti, il match in Ucraina è già uno spartiacque per le due formazioni: l'Inter vuole dimenticare il ko contro il Real Madrid, lo Shakhtar la sconfitta contro lo Sheriff Tiraspol.

La probabile formazione dello Shakhtar leggi anche Champions, la situazione girone per girone Dopo aver effettuato un ampio turnover nel match di campionato contro il Veres-Rivne (vinto 4-1), De Zerbi sceglie i titolarissimi per la sfida contro i nerazzurri. In porta confermato Pyatov, al centro della difesa spazio all'ex Sassuolo Marlon con Matviyenko. La principale novità rispetto alla squadra che ha affrontato lo Sheriff Tiraspol nella prima giornata è il ritorno dal 1' di Alan Patrick sulla trequarti con Tete e Pedrinho. Al centro dell'attacco c'è Lassina Traoré, giù autore di nove gol in stagione. SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1) la probabile formazione: Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Tete, Alan Patrick, Pedrinho; Traoré. All.: De Zerbi