Gasperini: "La nostra Champions inizia ora"

L'allenatore nerazzurro dopo la vittoria contro lo Young Boys: "Le due sfide con il Manchester saranno un bivio molto importante, speriamo di poter mettere le basi per avere un vantaggio nel finale". E sulle condizioni di Gosens, uscito per infortunio: "Si tratta di uno stiramento, speriamo di recuperarlo durante la sosta"

L' Atalanta vince 1-0 contro lo Young Boys e sale a quota 4 punti in classifica. Gian Piero Gasperini , intervenuto ai microfoni di Sky Sport, è soddisfatto ma guarda già alla doppia sfida contro il Manchester United: "Non avevamo vinto ancora a Bergamo, è stata una bellissima serata con entusiasmo e pubblico. Abbiamo vinto una partita difficile, dove la squadra è stata brava, giocando con accanimento, lucidità e attenzione, vincendo meritatamente. Il pareggio di Villarreal e la vittoria di stasera era ciò che auspicavamo. La qualificazione inizia adesso con le due partite con il Manchester. Bisogna cercare punti ovunque, le partite sono molto equilibrate".

"Stiramento per Gosens, speriamo di recuperarlo durante la sosta"

leggi anche

Gosens fuori in lacrime: si teme un lungo stop

Gasperini ha fatto poi il punto sulle condizioni di Robin Gosens, uscito per infortunio nei primi minuti del match: "Si tratta di uno stiramento, speriamo di recuperarlo durante la sosta". E poi ha proseguito, analizzando l'equilibrio che regna sovrano nel girone: "Le due sfide con il Manchester saranno un bivio importante, anche se non sarà decisivo nemmeno quello. Sono due partite dove possiamo sperare di mettere basi per avere un vantaggio in più nel finale. Fino all’ultimo lotteremo. Ci auguriamo il pareggio tra Manchester e il Villarreal, ora pensiamo alla gara di Manchester dove per noi è già una soddisfazione giocare".