Juve Chelsea, dove vederla in tv e streaming

Dopo il successo in Svezia contro il Malmoe nella prima giornata del gruppo H, la Juventus torna a disputare una gara di Champions League . Questa volta i ragazzi di Massimiliano Allegri si troveranno di fronte il Chelsea di Tuchel , vincitore della scorsa edizione, che nella gara di esordio ha battuto di misura lo Zenit grazie a un gol di Romelu Lukaku. Quella di mercoledì sera alle 21 sarà una gara molto importante per la qualificazione di entrambe le squadre, che faranno di tutto per conquistare punti.

Dove vedere la partita in tv

La partita dell'Allianz Stadium sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime. Il match tra Juventus e Chelsea sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. La telecronaca sarà di Riccardo Gentile.