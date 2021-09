Niente turnover per Spalletti: ancora Osimhen

Il pareggio dell'esordio sul campo del Leicester è senz'altro un risultato positivo, ma ora serve una vittoria per non mettere in salita il proseguo nel girone di Europa League. Spalletti si affida dunque alla formazione titolare, con Lozano, Osimhen e Insigne come tridente offensivo. Fischio d'inizio alle ore 18.45, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Il Napoli vola in campionato, ma in Europa League non può distrarsi. Il pareggio dell'esordio sul campo del Leicester è stato senza dubbio un risultato positivo, ma richiede continuità nella sfida del Maradona contro la Spartak Mosca. Serve una vittoria agli uomini di Spalletti per mettere in discesa, o comunque fare un passo avanti importante, nel raggruppamento. Fischio d'inizio alle ore 18.45, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Paolo Ciarravano, commento di Lorenzo Minotti.