Ibra: "Peggior partita, i ragazzi devono crescere"

"Delle tre partite giocate in Champions League quest'anno è stata la peggiore". Non usa giri di parole Zlatan Ibrahimovic per descrivere la prestazione del Milan, sconfitto per 1-0 dal Porto. È la terza sconfitta consecutiva dei rossoneri in Champions League, ma lo svedese cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Non è cascato il mondo perché abbiamo perso oggi - spiega Ibrahimovic - Dobbiamo crescere e imparare da questi match. Per tanti è la prima volta in Champions, devono crescere e accumulare esperienza. Non è una scusa, siamo il Milan e dobbiamo portare a casa punti non solo in campionato, ma anche in Europa".