Zenit-Juventus, le probabili formazioni

A San Pietroburgo per il tris. La Juventus vola in Russia per la terza giornata della fase a gironi di Champions League dove affronterà lo Zenit. L'obiettivo dei bianconeri, reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions, è quello di blindare la qualificazione agli ottavi di finale con il terzo successo stagionale in Europa. Di fronte uno Zenit che ha perso le ultime due partite di Russian Premier League, ma che in Champions è in piena corsa per i primi due posti grazie alla vittoria contro il Malmo. Calcio d'inizio ore 21.00, la partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime.