Zenit-Juventus, curiosità e statistiche sul match di Champions

Zenit e Juventus si affrontano nella terza giornata della fase a gironi di Champions League: Allegri (reduce da 5 vittorie di fila fra campionato e coppa) insegue un successo per ipotecare la qualificazione. Condividi:

Juventus, la situazione del girone I bianconeri guidano il gruppo H a punteggio pieno dopo i successi nella giornata inaugurale a Malmoe (3-0 firmato A. Sandro, Dybala e Morata) e la pesantissima vittoria allo Stadium contro il Chelsea nello scorso turno (1-0, gol di Chiesa). La Juve potrebbe vincere le prime tre partite stagionali di Champions League per la prima volta dal 2018-19, che coincide con l’ultima stagione di Allegri alla guida dei bianconeri. La Juventus ha vinto le ultime 4 partite della fase a gironi di Champions League senza subire gol, due delle quali in trasferta: 3-0 contro il Barcellona (dicembre 2020) e il 3-0 contro il Malmö. Lo Zenit, invece, ha 3 punti (come il Chelsea ma con peggiore differenza reti anche in virtù del ko a Londra nella 1^ giornata). Dopo la vittoria contro il Malmö nel turno precedente, lo Zenit insegue un secondo successo di fila in Champions che manca dal 2015 (allora furono 5 vittorie di fila, sotto la gestione di André Villas-Boas.

Zenit-Juventus, le news di formazione Torna disponibile Matthijs De Ligt, che aveva saltato la Roma per un affaticamento muscolare. Niente da fare per Dybala che invece resterà a Torino con l’obiettivo di recuperare per la gara con l’Inter di domenica. Allegri in Russia può contare anche su Arthur, che ha fatto il suo esordio stagionale domenica scorsa dopo i problemi fisici di inizio stagione.

Juventus, i precedenti contro lo Zenit Zenit San Pietroburgo e Juventus si sono affrontati in precedenza soltanto nella fase a gironi della Champions League 2008-09: vittoria per 1-0 dei bianconeri a Torino e pareggio per 0-0 in Russia. In tutte le competizioni europee, la Juve è imbattuta negli otto precedenti contro squadre russe (7 vittorie e 1 pareggio), segnando 18 gol e subendone soltanto tre, anche se l’unico match in cui i bianconeri non hanno vinto è stato quello in casa dello Zenit del novembre 2008. Lo Zenit ha perso solo una delle ultime cinque partite casalinghe contro avversarie italiane in competizioni europee (2 vittorie e 2 pari): l'unica sconfitta è arrivata contro il Milan in Champions League nell'ottobre 2012.

Chiellini e Arshavin durante Zenit-Juventus del 25 novembre 2008

Zenit-Juventus, le statistiche individuali La prossima sarà la 50^ partita di Paulo Dybala in Champions League. L'argentino diventerebbe il terzo giocatore più giovane (27anni, 339 giorni) a tagliare questo traguardo con la maglia della Juventus nella competizione, dopo Alessio Tacchinardi (27 anni, 98 giorni) e Alessandro Del Piero (27 anni, 326 giorni).

