Dopo aver lasciato la Juventus a fine agosto, questo lunedì Cristiano Ronaldo è tornato in Italia. Martedì il suo Manchester United scenderà in campo al Gewiss Stadium per il match di Champions League contro l'Atalanta. Alla vigilia della partita contro la Dea, CR7 ha dedicato un post su Instagram al paese in cui ha vissuto per tre anni: "Ritorno in Italia, un paese che ha accolto me e la mia famiglia così bene, un posto che rimarrà per sempre nel mio cuore. So per esperienza che non è mai facile giocare a Bergamo contro una squadra come l'Atalanta, ma faremo del nostro meglio per mantenere il primo posto nel nostro girone. Questa è la Champions League e noi siamo il Manchester United! Siamo nel posto che ci spetta: Let's Go, Devils".