Il difensore rossonero in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Porto: "La Champions è la competizione dei dettagli. La partita contro il Porto è l'ultima possibilità che abbiamo per rimanere in Champions. Non meritiamo questa classifica, l'unico passo falso è stato nella partita di andata in Portogallo. Non siamo contenti ma soddisfatti del girone"

Milan impegnato mercoledì sera alle 18.45 in Champions League: a San Siro, per la quarta giornata del girone B, arriva il Porto . Rossoneri ultimi a 0 punti. Tocca a Davide Calabria presentare la partita in conferenza stampa.

Che volto avrà il Milan contro il Porto?

"Avrà uno sguardo pronto, è l'ultima possibilità che abbiamo per rimanere in Champions. Ci crediamo, abbiamo le qualità per fare una grande partita e passare il turno. Dobbiamo crederci fino all'ultimo minuto".

Quanto è importante giocare questa partita con le spalle al muro?

"Penso che anche spalle al muro abbiamo dato sempre il meglio di noi, è una cosa in cui crediamo molto".

Primi in campionato, ultimi in Champions. Come ve lo spiegate?

"Non credo che meritiamo questa classifica ma è così. Dobbiamo analizzare i fatti e sono convinto che ci siano le potenzialità per fare ancora meglio, a partire da domani. Quello che facciamo in campionato è sotto gli occhi di tutti, è merito del lavoro quotidiano. Ora è tempo di raccogliere punti anche in Champions".

La cosa particolare è che la crescita che ha fatto il Milan ha un simbolo: sei tu. Che passo serve fare ora in dimensione europea?

"Per me la Champions è la competizione dei dettagli, alcuni sono stati a nostro sfavore e fanno sì che abbiamo questa classifica. Ci dispiace perchè meritiamo di più ma c'è poco da dire. L'unico passo falso è stata la partita di andata in Portogallo. Non siamo soddisfatti ma siamo contenti di quanto fatto fin qui".

La difesa del Milan è più coinvolta nel gioco: questo vi porterà dei risultati anche in Champions?

"Penso di sì, credo sia un gioco propositivo, offensivo. Nel calcio moderno è fondamentale, ci crediamo tutti e sta portando dei risultati, lo farà anche in Champions. Crediamo molto in questo modo di giocare e vedere il calcio. Mi ha aiutato tanto, poi il lavoro e il capire determinati concetti sono stati fondamentali. Occorre fiducia, credere in quello che si fa e dare tutto quello che si ha sul campo".

Dopo Roma-Milan ci sono state diverse polemiche: come le commenta?

"Tutti possono sbagliare e possono farlo anche gli arbitri: dico che bisogna essere più forti di tutto. Non penso che abbiano danneggiato la Roma, siamo stati migliori sul campo, ma l'hanno detto anche loro. È stata una vittoria meritata".

Cosa ti ha dato mister Pioli in più rispetto ad altri allenatori mister Pioli?

"Mi ha aiutato tanto, all'inizio abbiamo fatto un po' di fatica ma poi il lavoro è stato fondamentale".

Cosa vuol dire per te giocare la Champions a San Siro?

"Molto importante, è una cosa che ho sempre sognato. Ho lavorato tanto per arrivare fin qui. Mi auguro che ci saranno tanti tifosi domani a supportarci, è uno stadio fantastico quando è pieno di gente. Mi auguro che li faremo felici con una grande partita".

La tua crescita è dipesa anche dal fatto di giocare sempre a destra. Quanto è stato importante questo?

"Sicuramente è un aspetto positivo, ti aiuta ad avere fiducia e dimostrare segnali di crescita. Ovviamente però sono disponibile se dovesse essere necessario giocare in altri ruoli".