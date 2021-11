Milan-Porto, le chiavi tattiche della sfida

La sconfitta per 1-0 contro il Porto di due settimane fa, che ha compromesso in modo forse definitivo la qualificazione agli ottavi di Champions League, è stata la peggior partita del Milan in questa prima parte di stagione. Fra i diversi problemi avuti dai rossoneri, il più grande è stato probabilmente la facilità con cui perdevano la palla in costruzione, come ammesso a fine partita da Stefano Pioli: «Ci è mancata un po’ di lucidità e la gestione della palla, c’erano le possibilità per farlo, si potevano perdere meno palloni, non siamo stati precisi e a questi livelli si paga. (...) La cosa brutta per noi è stata una cattiva gestione della palla, abbiamo dato il pallino a loro, erano veloci e stavano bene sul campo».

Il Milan non aveva solo fatto fatica a iniziare l’azione da dietro in modo ragionato, ma anche dopo il recupero della palla non era mai riuscito ad attaccare in transizione con pericolosità, a fare cioè la cosa che gli riesce meglio. Le prime giocate in uscita dalla difesa dopo il recupero erano state quasi sempre imprecise, un problema con due importanti effetti negativi. Il primo era offensivo: se la palla arrivava con fatica nella metà campo avversaria, ovviamente la pericolosità del Milan era molto limitata. Il secondo era invece difensivo: recuperando la palla presto e con il Milan disordinato, al Porto venivano concesse diverse situazioni pericolose in ripartenza. È vero che il gol decisivo era arrivato in circostanze fortuite, dopo un probabile fallo di Taremi su Bennacer, ma è altrettanto vero che il Porto aveva creato molto, e con un po’ di precisione in più avrebbe potuto segnare più di un gol.

Certo, al Milan mancavano tre pedine fondamentali, Kessié, Theo Hernández e Brahim Díaz (stavolta invece dovrebbero esserci tutti e tre), e forse Pioli si aspettava di trovare un Porto più prudente, meno aggressivo, con le linee più basse. Però i rossoneri si sono ormai abituati a fare di necessità virtù, a ricavare il massimo dalla rosa nonostante le assenze, e non era nemmeno la prima volta che si trovavano di fronte una squadra che li pressava con aggressività. Nella prima partita del girone di Champions, il Liverpool li aveva schiacciati nella propria metà campo per lunghi tratti, e in modo diverso anche in campionato ci sono state squadre che hanno reso poco fluida la costruzione dei rossoneri: ad esempio Atalanta, Verona e Torino, tutte accomunate dal fatto di pressare con un forte orientamento sull’uomo. A differenza di quanto successo con il Porto, in ogni altra occasione il Milan era però riuscito a superare le difficoltà, a ritagliarsi dei momenti in cui esprimere il proprio potenziale offensivo, sfruttando gli ampi spazi alle spalle delle difese avversarie.

Qui sotto ad esempio il Milan aveva recuperato la palla dopo un calcio d’angolo del Porto e aveva provato a contrattaccare avanzando sulla destra, ma il pressing dei portoghesi aveva isolato Saelemaekers (Calabria e Bennacer sono davanti al belga, Tonali è lontano) e lo aveva costretto a tornare indietro verso la linea di fondo.