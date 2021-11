Champions League, il programma di oggi

Seconda giornata del quarto turno della fase a gironi di Champions League, con altre otto gare in programma: in campo anche il Milan, che sfiderà il Porto, e l'Inter, impegnato in casa dello Sheriff. Tutte le sfide di oggi con orari e canali tv

Dopo le prime otto partite giocate nella serata di ieri, la quarta giornata della fase a gironi di Champions League prosegue con le gare di oggi. Due sono in programma alle ore 18.45, tra queste anche quella che vede impegnata il Milan a San Siro contro il Porto. In contemporanea, al Santiago Bernabeu, il Real Madrid ospita lo Shakhtar Donetsk. Altre sei gare, invece, si giocheranno alle ore 21, con l'Inter di scena a Tiraspol contro lo Sheriff. Nel girone del Milan, il Liverpool riceve l'Atletico Madrid ad Anfield. Il PSG, senza Messi, fa visita al Lipsia, mentre il Manchester City di Pep Guardiola ospita il Bruges. Chiudono il programma Sporting CP-Besiktas e Borussia Dortmund-Ajax. Le partite saranno visibili in diretta su Sky, con la possibilità di seguire tutte le gare delle ore 21 in contemporanea con Diretta Gol, su Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre).