Milan-Porto, dove vedere la partita in tv

I rossoneri, ancora a 0 punti dopo le prime tre giornate, ospitano il Porto a San Siro con l'obiettivo di ottenere la prima vittoria in questa Champions League: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Ancora un'altra vittoria importante in campionato, quella dell'Olimpico contro la Roma: primo posto con il Napoli e 31 punti su 33 conquistati dopo le prime 11 giornate per il Milan di Stefano Pioli. Ora testa alla Champions League dove, per i rossoneri, le cose vanno in maniera nettamente diversa rispetto alla Serie A. Dopo le prime tre giornate della fase a gironi, infatti, il Milan ha ancora 0 punti, avendo perso tutte le gare giocate contro Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Serve un'impresa per ribaltare la classifica e c'è un solo risultato a disposizione, la vittoria, già a partire dalla gara di quest'oggi, proprio contro il Porto, in programma alle ore 18.45.