Milan-Porto 0-1: rossoneri vicini all'eliminazione

I rossoneri di Federico Giunti giocano alla pari con i portoghesi, ma perdono la terza partita in quattro match disputati. Decisivo un calcio di rigore, contestato dal Milan, per il contatto tra Coubis e Pinheiro

Terza sconfitta e qualche rimpianto per il Milan in Youth League . I giovani rossoneri, allenati da Federico Giunti, hanno perso 1-0 al centro sportivo Vismara contro il Porto , capolista del gruppo B. Un ko (il terzo in quarto partite) che compromette il cammino nella competizione del Milan, ultimo con un solo punto.

Il rigore contestato

leggi anche

Chi dribbla meglio in Serie A? Nessuno come Leao

Il Milan gioca alla pari con il Porto, eppure non riesce a concretizzare le occasioni avute, soprattutto nel secondo tempo. Il momento di svolta del match arriva al 71° minuto: Capone subisce fallo da Bras nell'area del Porto, ma per l'arbitro non è calcio di rigore. Sul ribaltamento di fronte c'è un contatto tra Coubis e Rodrigo Pinheiro e stavolta il direttore di gara assegna il penalty ai portoghesi tra le proteste dei rossoneri visto che Coubis tocca il pallone. Dal dischetto Abreu non sbaglia, regalando i tre punti al Porto che accede così agli ottavi di finale della Youth League. Il Milan tornerà adesso in campo il 24 novembre a Madrid, contro l'Atletico.