Calendario e orari della quinta giornata

Archiviato un importante turno di campionato, torna protagonista la Champions League con la fase a gironi che si avvicina alla sua conclusione: ormai i verdetti sono imminenti e per Atalanta, Inter, Juventus e Milan non c'è più possibilità di errore. Ecco il calendario e gli orari della quinta giornata

Neanche il tempo di archiviare un importantissimo turno di campionato, che per Atalanta, Inter, Juventus e Milan è già il momento di concentrarsi sulla Champions League. I verdetti della fase a gironi si avvicinano sempre di più e il margine di errore diventa sempre più risicato. Tranquilla la situazione della Juventus, che martedì alle 21 sul campo del Chelsea si giocherà il primo posto nel girone, ma che ha già strappato il pass per gli ottavi di finale. Ancora tutto da giocare, invece, per l'Atalanta, alla ricerca di una vittoria sul campo dello Young Boys che potrebbe diventare determinante. Mercoledì è la volta di Inter e Milan, entrambe con la necessità di portare a casa i tre punti per mantenere vive le speranze di qualificazione. Ecco il calendario completo della quinta giornata di Champions League.