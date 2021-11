L'allenatore nerazzurro presenta la gara contro la squadra allenata da De Zerbi: "Ci hanno già messo in difficoltà, per noi sarà una sfida decisiva. È tutto nelle nostre mani. Non avrò De Vrij e Sanchez, spero di recuperare tutti gli altri. La vittoria col Napoli può darci tanto a livello di autostima". Inter-Shakhtar Donetsk, mercoledì ore 18.45, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Dopo il successo contro il Napoli si è parlato di gara della svolta. Cosa potrebbe aggiungere il passaggio del turno in Champions?

"Penso che domenica abbiamo fatto una grande gara, battendo il Napoli dei record. I ragazzi hanno dato una grandissima prova di maturità e carattere. Domani sappiamo che è tutto nelle nostre mani, affronteremo un avversario che gioca bene a calcio, guidato da un ottimo allenatore che all’andata ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo essere molto bravi a preparare una partita seria e organizzata"

Ci può fare un quadro dei giocatori acciaccati? Teme brutte sorprese?

"Per la gara di domani dobbiamo recuperare perché domenica sera abbiamo speso tanto, fisicamente e mentalmente. Ho avuto problemi in corsa, Barella e Correa mi hanno chiesto il cambio, li dovrò valutare. Calhanoglu l’ho sostituito perché già ammonito, Dzeko sapevamo che non è nelle migliori condizioni, ma ora ho sensazioni buone, Satriano non ci sarà. Oggi farò valutazioni sperando che Lautaro abbia recuperato nel migliore dei modi. De Vrij e Sanchez saranno out anche domani, la speranza è che gli acciaccati con il riposo possano recuperare. Bastoni ha preso una brutta botta alla spalla, vedremo"

L'Inter dopo 10 anni può arrivare agli ottavi di finale. Cosa vorrebbe dire anche per il campionato riuscire a qualificasi? Può essere una spinta in più anche a livello mentale?

"La qualificazione è importantissima, al di là dei problemi e dei giocatori. Il nostro obiettivo era riportare l’Inter agli ottavi, siamo a buon punto ma manca ancora tanto. Domani per noi sarà una partita decisiva, visto che l’ultima gara a Madrid non sarà delle più semplici. Affronteremo un avversario con grande qualità, cercheremo di prepararla nel migliore dei modi"