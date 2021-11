Ennesima prodezza del bomber polacco nella vittoria per 2-1 del Bayern Monaco in Champions a Kiev, sotto una fitta nevicata. Al 14' del primo tempo, l'attaccante dei bavaresi - incurante dello scarpino slacciato - ha girato a rete con il destro in rovesciata una corta respinta di Zabarnyi fulminando il portiere Bushchan, e mettendo così a segno il suo 82° gol nella competizione

