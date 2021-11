Verratti: "Italia? Penso già ai playoff di marzo"

Il centrocampista azzurro alla vigilia del match di Champions League: "A Manchester non abbiamo mai vinto, vorrei già giocare. Messi? Giocare con lui è un privilegio". E sulla Nazionale: "Prima di andare a dormire penso agli spareggi. Abbiamo già perso il Mondiale una volta, non vogliamo che accada di nuovo" Condividi

Da una parte l'imminente sfida in Champions League contro il Manchester City, dall'altra gli spareggi di marzo 2022 per il Mondiale con l'Italia. Nei pensieri di Marco Verratti ci sono questi due impegni, entrambi importanti, ma con una valenza diversa tra loro. La prima partita in programma è quella contro il City dove il Psg cercherà punti per blindare la qualificazione agli ottavi di finale: "Ogni partita è speciale quando in campo ci sono i migliori giocatori a mondo - spiega Verratti - Sarà una grande sfida, abbiamo già voglia di giocarla. Dobbiamo vincere, siamo venuti qui per questo. Il Manchester City è una grande squadra e qui non abbiamo mai vinto. Siamo felici e abbiamo voglia di giocare queste partite". Per il centrocampista azzurro, però, l'altra priorità è la Nazionale. Portare l'Italia ai Mondiali è un pensiero fisso per Verratti: "Prima di andare a dormire penso agli spareggi - ammette - nonostante si giocheranno tra quattro mesi. Sarà una partita importantissima che non possiamo sbagliare".

"Faremo di tutto per andare al Mondiale" leggi anche Sorteggio playoff il 26/11: la guida completa Assente nelle sfide contro Svizzera e Irlanda del Nord per infortunio, Verratti si è soffermato sulla delusione per la mancata qualificazione diretta a Qatar 2022: "Capisco il malumore degli italiani, ma posso dire che daremo tutto quello che abbiamo per raggiungere il Mondiale. L'abbiamo già perso una volta, non vogliamo che accada di nuovo". Il centrocampista, però, infonde fiducia verso le sfide di marzo: "Ci sono altre 11 nazioni che la pensano come noi: sarà dura, ma ho fiducia nei miei compagni perché se giocheremo come sappiamo fare avremo tante possibilità di qualificarci. Abbiamo dimostrato che giocando con il cuore possiamo raggiungere obiettivi impensabili. Sono partite secche dove può succedere di tutto, ma io sono fiducioso".