Atletico-Milan 3-0: quarto ko per i rossoneri

Nuova sconfitta in Youth League per il Milan . I rossoneri hanno perso 3-0 contro l'Atletico Madrid, rimediando il quarto ko in cinque match disputati nella competizione. Un passivo pesante per la squadra di Federico Giunti, maturato in parte nei minuti finali del match quando i colchoneros hanno siglato due gol con Serrano (su calcio di rigore) e Gismera.

Il racconto del match

Youth League

L'incontro inizia su ritmi bassi, con il Milan che limite le offensive dell'Atletico Madrid. Gli spagnoli, però, passano in vantaggio al 21° minuto. Carlos Martin entra in area e viene steso da Pseftis: è calcio di rigore. Dal dischetto Javi Curras non sbaglia. Il Milan prova a reagire e va vicino al pareggio al 35° minuto con Nsiala Makengo, ma il difensore calcia addosso a Gomis. Nel secondo tempo il copione è lo stesso del primo, con due squadre chiuse e compatte che concedono poco. I rossoneri si fanno vedere a un quarto d'ora dalla fine con un doppio tentativo: prima Capone trova la risposta di Gomis, poi El Hilali fallisce il tap-in. Dal gol sbagliato al gol subito. È l'81° minuto quando l'arbitro assegna il secondo rigore all'Atletico per un altro fallo ai danni di Carlo Martin, stavolta commesso da Di Gesù. Alla battuta Javi Cerrano non sbaglia. Nel finale arriva anche il tris dei colchoneros con Gismera che batte Pseftis con una potente conclusione sotto la traversa. Il Milan resta così a un punto in classifica. Tra due settimane i rossoneri giocheranno l'ultimo match stagionale di Youth League, contro il Liverpool.