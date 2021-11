Le vittorie di Inter e Milan qualificano i nerazzurri e tengono aperta la porta ai rossoneri, mantenendo viva la speranza di vedere 4 italiane su 4 agli ottavi. L'ultima volta che l'Italia è riuscita a qualificare tutte le sue rappresentanti risale addirittura a 23 anni fa, quando però la formula era diversa (non prevedeva gli ottavi di finale ma una seconda fase a gironi prima dei quarti) e le italiane erano solo due. Ecco il rendimento dei nostri club in Champions, dopo quell'annata, stagione per stagione