Youth League, Inter ko a Madrid: sarà playoff

La partita

approfondimento

Inter, impresa Real? In 13 hanno vinto al Bernabeu

A Madrid la squadra di Chivu resta in corsa fino alla fine, cadendo però contro i blancos di Perez. La partita inizia subito con ritmi altissimi, tante le occasioni già dai primi minuti sia da una parte che dall'altra. A sbloccare il risultato è il Real Madrid, con un calcio di rigore trasformato da Gonzalez Ballestreros al 7'. L'Inter prova a reagire e ha l'occasione migliore al 34', con la girata di Abiuso che termina a lato. Proprio l'attaccante classe 2003 riesce però a trovare il pareggio al 54', trasformando in tap-in una respinta corta di Pineiro dopo un tiro dalla distanza di Casadei. Il pareggio basterebbe all'Inter per difendere il primo posto, la squadra di Chivu quindi prova a mantenere il prezioso risultato fino alla fine. Ma il Real Madrid aumenta la pressione alla ricerca del vantaggio e, dopo aver sfiorato il 2-1 al 70' con Marvel, lo trova al 72' con un gran tiro dalla distanza di Aranda. L'Inter non riesce più a rendersi pericolosa, anzi è lo stesso Aranda a sfiorare il 3-1 per i blancos, con la traversa che salva la squadra di Chivu. I nerazzurri tornano dalla Spagna con una sconfitta, che li condanna quindi alla disputa degli spareggi per l'accesso agli ottavi di finale di Youth League.