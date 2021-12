L'Inter si presenta questa sera al Santiago Bernabeu con l'obiettivo di battere il Real Madrid e superarlo in testa al girone D. I nerazzurri hanno perso entrambi i precedenti in trasferta, ma ci sono 13 squadre in totale che sono riuscite a vincere in casa dei Blancos nell'era della moderna Champions League: 4 di loro (tra cui due italiane) ce l'hanno fatta più di una volta