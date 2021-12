La Uefa ha comunicato che il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League sarà effettuato alle 12:00 di lunedì 13 dicembre a Nyon in Svizzera. Al momento Juventus e Inter sono già certe di essere fra le migliori 16 squadre. Ecco tutte le info utili su quando e dove vedere i sorteggi, trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming sul sito skysport.it

Il sorteggio si svolgerà in Svizzera, nel quartier generale della Uefa a Nyon, lunedì 13 dicembre alle 12 . Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su skysport.it.

L'ultimo turno della fase a gironi di Champions League definisce il quadro degli ottavi di finale della competizione. Al momento due le italiane qualificate: Juventus e Inter mentre per Milan e Atalanta sarà decisivo l'ultimo match. Grande curiosità per i sorteggi di Nyon che sveleranno tutti gli abbinamenti degli ottavi di finale. Ecco tutte le info utili su quando e dove vedere il sorteggio.

Chi partecipa al sorteggio della Champions?

Il sorteggio coinvolgerà in totale 16 squadre: le otto vincitrici dei gironi, che saranno teste di serie durante l'estrazione, e le otto seconde. Questo al momento il quadro delle qualificate

Teste di serie

Ajax

Bayern Monaco

Manchester City

Liverpool

Manchester United

Non teste di serie

Paris St. Germain

Sporting Lisbona

Qualificate ma senza una posizione certa

Chelsea

Inter

Juventus

Real Madrid

Come funziona il sorteggio?

Ci saranno dei paletti da rispettare al momento dell'estrazione: nessuna squadra potrà affrontare un altro club dello stesso girone o della stessa nazione. Le teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa, mentre ulteriori restrizioni saranno confermate prima del sorteggio.

Quando si giocheranno le partite?



Le partite di andata degli ottavi si disputeranno tra il 15 e il 22 febbraio, mentre quelle di ritorno tra l'8 e il 16 marzo. Importante modifica nel regolamento con l'eliminazione della regola del gol in trasferta che può valere doppio. Le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.