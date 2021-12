Il Villarreal rimonta l'Atalanta: da 2-0 a 2-2

Si chiude con un pareggio che lascia l’amaro in bocca l’avventura dell’Atalanta in Youth League . La formazione allenata da Brambilla, già certa dell’eliminazione, spreca infatti il doppio vantaggio e si fa raggiungere sul 2-2 dal Villarreal, formazione che chiude il girone F al secondo posto alle spalle del Manchester United. I nerazzurri invece chiudono il raggruppamento al terzo posto a quota 7 punti ottenuti dopo 6 giornate.

Rammarico e sfortuna per i nerazzurri

Parte forte l’Atalanta che già al quindicesimo minuto passa in vantaggio grazie al calcio di rigore procurato da De Nipoti e realizzato da Renault. Poi il grande protagonista è Sassi, portiere nerazzurro, bravissimo a sventare le due occasioni entrambe capitate a Geralnik. A inizio ripresa l’Atalanta trova subito il raddoppio con Fisic, in campo da pochi secondi, bravo a saltare il portiere avversario e appoggiare in rete da posizione defilata. Il Villarreal però non ci sta e la reazione è veemente: prima il palo e poi un ottimo intervento di Sassi negano il gol agli spagnoli, rete del 2-1 che arriva però al 75’ con Torrents Beltran. All’84’ Pacheco Ruiz trova il gol del 2-2. L’Atalanta prova a riportarsi nuovamente in vantaggio, ma è anche sfortunata: Fisic al 90’ colpisce il palo, così come Oliveri che al 94’ colpisce la parte esterna del palo della porta difesa da Jorgensen.