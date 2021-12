Dove vedere Juventus-Malmoe in tv e streaming

I bianconeri di Allegri in campo per l'ultimo turno della fase a gironi della Champions League 2021/22. Bonucci e compagni hanno già conquistato il pass per gli ottavi di finale e devono vincere per sperare di chiudere in vetta al gruppo H: partita in diretta su Sky Sport Uno (satellite e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K. Fischio d'inizio alle 18:45

Dimenticare la sconfitta di Stamford Bridge e sperare nel controsorpasso sul Chelsea. La Juventus si avvicina con questo spirito alla partita di Torino contro il Malmoe, valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. La sconfitta per 4-0 nell'ultimo turno sul campo dei Blues ha comportato la discesa al secondo posto nel girone H (12 punti ma peggior differenza reti negli scontri diretti) dei bianconeri di Massimiliano Allegri. Dybala e compagni affrontano il Malmoe con il pass per gli ottavi già in tasca e dovranno vincere e sperare che il Chelsea non faccia lo stesso a San Pietroburgo contro lo Zenit (o pareggiare in caso di ko dei Blues) per chiudere al primo posto.