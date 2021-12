L'allenatore del Liverpool ha parole di elogio per il Milan: "E' la migliore squadra d'Italia e gioca un ottimo calcio e non meritava di arrivare ultima, anche se in un girone così difficile sarebbe potuto accadere". Su Ibra: "Solo lui può giocare a questi livelli a 40 anni, ho grande rispetto per lui". Sulla prima a San Siro: "Lo avevo visto solo in tv, fa un grande effetto ma merita un terreno di gioco migliore"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Jurgen Klopp che con il successo di San Siro sul Milan ha chiuso il girone di Champions al primo posto e a punteggio pieno: " Volevamo giocare e vincere questa partita . La formazione è stata una sorpresa per molti ma sono molto contento della prestazione dei ragazzi - dice - Sono orgoglioso della squadra e del cuore che ha messo nella gara, abbiamo giocato bene e siamo stati disciplinati in campo". Su Ibra , l'avversario più temuto: "Ho un incredibile rispetto per lui. Bisogna essere matti per giocare a questo livello a 40 anni ma non se ti chiami Ibrahimovic . Ha provato a fare la sua partita ma la difesa ha retto bene. La sua carriera incredibile parla per lui".

"Il Milan non meritava di arrivare ultimo nel girone"

Klopp ha grande rispetto per il Milan: "Non meritava di arrivare ultimo nel girone, peccato per tutti gli infortunati che hanno avuto, con tutti disponibili è una squadra molto interessante, giocano un ottimo calcio e sono la migliore squadra d'Italia ma in un girone così difficile poteva capitare di arrivare ultimi. Io sono particolarmente fiero della mia squadra. Abbiamo scritto un altro capitolo di questa grandissima storia ma non vale un trofeo e ora dobbiamo andare avanti". Ed ancora sulla prima a San Siro: "Lo avevo visto solo in tv e devo dire che dal vivo fa un grande effetto però siamo tutti d'accordo che merita di avere un terreno di gioco migliore proprio per l'atmosfera che si respira qui".