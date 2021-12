Dove vedere Atalanta-Villarreal in tv e streaming

Dopo il rinvio per neve di ieri, è tutto pronto a Bergamo per la sfida decisiva: gli uomini di Gasperini accedono agli ottavi di finale solo su vincono contro il Villarreal. Tutti i clienti Sky Q che sono abbonati ad Amazon Prime potranno vedere la gara in esclusiva su Prime Video senza uscire da Sky Q, attraverso l'App Prime Video di Amazon

Con quasi 24 ore di ritardo, causa meteo, l' Atalanta chiude la fase a gironi della Champions League 2021/22 ospitando il Villarreal . Quella contro gli spagnoli è una partita decisiva. La squadra di Gasperini si è infatti complicata la vita pareggiando per 3-3 nell’ultima gara di Champions contro lo Young Boys, giocata in Svizzera. Per accedere agli ottavi, Zapata e compagni hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria . Il Villarreal ha infatti 7 punti, uno in più dei nerazzurri . Con un pareggio o una sconfitta l'Atalanta proseguirà la sua avventura europea in Europa League.

Dove vedere la partita in tv

La partita del Gewiss Stadium, valida per la sesta giornata del girone F di Champions League era in programma ieri (mercoledì 8 dicembre) alle 21, ma una fitta nevicata ha costretto l'arbitro al rinvio. Si è deciso di recuperarla questo giovedì con calcio d'inizio alle ore 19. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime. Il match tra Atalanta e Villarreal sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime.