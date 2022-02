La lista della Juventus: dentro Vlahovic e Zakaria

Martedì 22 febbraio riparte la Champions League con gli ottavi di finale (da seguire in diretta su Sky Sport), i bianconeri saranno impegnati contro il Villarreal nella gara d'andata. La Juventus ha pubblicato la propria lista per la seconda fase della competizione. Dall'elenco dei 23 giocatori resta fuori Kaio Jorge, inoltre escono i calciatori ceduti Ramsey, Bentancur e Kulusevski. Entra in lista Pellegrini insieme ai due nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria

