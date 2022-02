Ottavi Champions: il programma dei match di oggi

Torna la Champions League. Si comincia con la fase a eliminazione diretta e questo martedì in programma ci sono due match entrambi da vivere su Sky Sport: Sporting Lisbona-Manchester City e Psg-Real Madrid. Di seguito, il programma completo dei match di oggi

Dopo due mesi, ritorna la Champions League ed è tutta da vivere in diretta sui canali Sky. Questo martedì si aprono le danze degli ottavi di finale. E si parte col botto: oltre a Sporting Lisbona-Manchester City, la sfida di cartello è quella del Parco dei principi di Parigi, dove si sfideranno Psg e Real Madrid. Di seguito, il programma delle partite con gli orari e tutte le indicazioni per non perdersi neanche un minuto di diretta. Tutto, lo ricordiamo, su Sky Sport.