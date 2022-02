Dove vedere Psg-Real Madrid in tv e streaming

Al Parco dei Principi si gioca l'andata degli ottavi di finale di Champions League: di fronte due squadre che si sono già affrontate 10 volte nella loro storia in competizioni europee. Il Real Madrid è in vantaggio nel parziale con 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Fischio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Riparte la Champions League e il programma degli ottavi di finale prevede anche l’incrocio tra due delle grandi pretendenti al titolo: al Parco dei Principi si sfidano Paris Saint-Germain e Real Madrid . Il Psg arriva alla sfida dopo aver chiuso al secondo posto il girone A con 11 punti , a una lunghezza dal Manchester City e davanti a Lipsia (7) e Club Brugge, ultimo a 4. Il Real Madrid ha vinto il suo girone di qualificazione, ottenendo 15 punti sui 18 a disposizione in sei gare. I blancos hanno perso solo in casa contro lo Sheriff Tiraspol, poi hanno vinto tutte le altre cinque gare chiudendo davanti all'Inter seconda. Queste due squadre si sono già affrontate 10 volte nella loro storia in competizioni europee . Il Real Madrid è in vantaggio, con 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Gli ultimi confronti risalgono alla Champions League 2019-2020, quando il Psg è riuscito a evitare la sconfitta nelle due gare disputate nella fase a gironi e conquistare un pareggio e una vittoria.

Dove vedere Psg-Real Madrid in tv

approfondimento

Senza gol in trasferta come sarebbero finite?

La gara tra Psg e Real Madrid, valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022, si gioca al Parco dei Principi di Parigi martedì 15 febbraio con fischio d'inizio alle ore 21. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata ad Andrea Marinozzi, commento tecnico di Nando Orsi. A bordocampo Giorgia Cenni. Diretta Gol Federico Zancan.