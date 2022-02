La squadra di Amorim vive una serata da incubo travolta dal Manchester City per 5-0 in casa. Nonostante la serata negativa e nessuna (o quasi) possibilità di passaggio del turno in vista del ritorno, i tifosi dello Sporting hanno dato vita a una festa di colori e suoni nei minuti finali della gara continuando incessantemente a sostenere la squadra e ad applaudirla per il percorso fatto in Champions

HIGHLIGHTS