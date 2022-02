Neymar: "Verratti un genio, è come Xavi e Iniesta"

I numeri di Verratti

Prestazione sublime quella dell'italiano contro il Real Madrid. Verratti, infatti, ha completato il 92% dei passaggi effettuati, mantenendo l'8% del possesso palla totale dell'intera partita e vincendo tre contrasti. Davanti a Kroos, Casemiro e Modric, è stato lui a comandare la partita in mezzo al campo e a contribuire a un'importante vittoria, che dà al PSG la possibilità di giocarsi il ritorno al Bernabeu con due risultati su tre. Nei mesi scorsi ha avuto qualche problema fisico, soprattutto quello all'anca lo ha tenuto fuori per circa un mese non permettendogli di giocare le gare decisive per le qualificazioni Mondiali contro Svizzera e Irlanda del Nord. Oltre a Neymar, ovviamente, anche Roberto Mancini sarà rimasto entusiasta per la prova di Verratti, in vista degli spareggi per Qatar 2022.