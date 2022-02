Salisburgo-Bayern Monaco, dove vederla in tv

Il club tedesco vola in Austria per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Seconda giornata infrasettimanale dedicata alla Champions League, questa sera altri due ottavi di finale in programma. Il Bayern Monaco, squadra che ha vinto la penultima edizione nel 2020 e tra le grandi favorite per il successo finale, vola in Austria per far visita al Salisburgo. Appena due i precedenti tra queste due società, entrambi risalenti alla scorsa stagione: il club tedesco vinse 6-2 in trasferta e 3-1 in casa. Per il Salisburgo si tratta della prima volta in assoluto nella sua storia in una fase a eliminazione diretta della Champions League.