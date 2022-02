Vlahovic farà il suo esordio in Champions nell'andata degli ottavi contro il Villarreal. "Gli suggerisco di vivere questo debutto libero di testa, pensando solo ai compagni di squadra - spiega Alessandro Del Piero a Sky Sport 24 -. In campo sa giocare di sponda, attaccare la profondità, è bravo anche nell’uno contro uno, ma non deve essere lasciato solo in avanti. Lui e Zakaria hanno dato tanto entusiasmo all’ambiente. Attenzione al Villarreal: è una società forte, fondata su basi solide, sarà una partita tosta" Condividi

Martedì 22 febbraio la Juventus affronta il Villarreal nell'andata degli ottavi di finale di Champions League (fischio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche in 4K). Sarà il debutto in questa competizione per Vlahovic, arrivato nel mercato di gennaio dalla Fiorentina. Alessandro Del Piero, intervenuto a Sky Sport 24, non pensa che l’esordio possa condizionare la prestazione del serbo in Spagna: "Non ha bisogno di consigli per questo debutto, lui è un ragazzo con le idee chiare, viene da una terra molto particolare, ha esperienza nel nostro calcio e si è già espresso sui suoi obiettivi. È un giocatore serio che ama lavorare, quindi deve soltanto restare sereno per questo esordio. Io non mi ricordo nulla del mio esordio, ero così giovane… In quella partita ci mancavano Vialli e Ravanelli, eravamo io e Padovano in attacco, siamo andati subito sotto dopo un minuto, ma è successo tutto così velocemente… Quindi a Vlahovic suggerisco di giocare libero di testa, pensando soltanto ai compagni di squadra".

"Vlahovic e Zakaria hanno dato tanto entusiasmo" le probabili Dubbio per Emery, Allegri punta su Vlahovic-Morata Contro il Villarreal non ci sarà Dybala infortunato, Vlahovic farà quindi coppia con Morata in attacco: "Vlahovic non dovrà essere lasciato da solo a combattere – spiega Del Piero –. Dovrà essere supportato da diversi inserimenti senza palla. Vlahovic sa giocare di sponda, sa attaccare la profondità, è bravo anche nell’uno contro uno, quindi bisogna metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi. Se sta bene, può fare gol anche al 90’, sperando che la Juve sappia dire la sua a differenza del derby contro il Torino. Se togliamo l’episodio del derby, dove il Torino ha giocato meglio della Juve, per il resto Vlahovic e Zakaria hanno dato tanto entusiasmo all’ambiente, questo era necessario. Allegri aveva bisogno di riassestare i reparti, ridare solidità alla squadra, mantenerla attaccata alle prime posizioni, in vista degli acquisti di gennaio. Con Vlahovic ti puoi permettere di attaccare di più, come dimostra il tridente con Dybala e Morata, con una sicurezza e un’intraprendenza maggiore. Così giochi con uno spirito diverso, creando più occasioni. Negli ultimi due pareggi c’è stato un assorbimento di questo entusiasmo iniziale, adesso le prossime partite saranno decisive per valutare il lavoro fatto insieme tra i vecchi e i nuovi arrivi".