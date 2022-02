Trentadue secondi. Tanto è bastato a Dusan Vlahovic per segnare all'esordio in Champions League a 22 anni e 25 giorni, il secondo più giovane a siglare un gol al debutto nella competizione con la maglia della Juventus dopo Alessandro Del Piero (20 anni e 308 giorni). "Del Piero è una leggenda, un'icona. Non mi permetto di paragonarmi con lui" ammette Vlahovic che al termine del match d'andata contro il Villarreal è soddisfatto a metà. Da una parte la gioia per il gol, dall'altra il rammarico per il pareggio: "È bellissimo segnare all'esordio, era emozionante giocare la prima partita in Champions League - ammette l'attaccante serbo - Tuttavia non sono contento al 100% perché non abbiamo vinto. Rimane il rammarico, ma guardiamo avanti a testa alta".