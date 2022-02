Benfica-Ajax, dove vedere la partita in tv

I lancieri, reduci da sei vittorie su sei nella fase a gironi, sfidano i portoghesi che non giocano gli ottavi di finale di Champions dal 2017. Benfica-Ajax, ore 21.00, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Benfica-Ajax è il match che chiude il programma dell'andata degli ottavi di finale di Champions League. All'Estadio Da Luz si affrontano le due sorprese della fase a gironi. Da una parte i portoghesi che sono riusciti a passare il turno al secondo posto nel gruppo E, eliminando il Barcellona. Dall'altra gli olandesi che finora hanno avuto un percorso netto: sei vittorie su sei partite disputate . I lancieri, che tornano a giocare gli ottavi dopo tre anni, punteranno su Sebastien Haller , capocannoniere della competizione con dieci gol. La sfida del Da Luz, inoltre, segnerà il debutto in Champions dell'allenatore del Benfica Nelson Verissimo , subentrato a Jorge Jesus lo scorso 28 dicembre.

Dove vedere Benfica-Ajax in tv

La gara tra Benfica e Ajax, valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022, si disputerà mercoledì 23 febbraio, ore 21.00, all'Estadio Da Luz di Lisbona (Portogallo). Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport Football, Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Gianluigi Bagnulo.