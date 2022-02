C'era grande attesa per il suo debutto e lui non ha tradito le aspettative: 32 secondi sono bastati a Dusan Vlahovic per segnare il primo gol in Champions al debutto assoluto. Quando è arrivata la prima rete dei big nella competizione più importante? Cristiano Ronaldo ha segnato il primo gol alla... 27^ presenza!

VILLARREAL-JUVE 1-1: GOL E HIGHLIGHTS - VLAHOVIC SPIEGA L'ESULTANZA. VIDEO