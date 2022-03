Bayern-Salisburgo, dove vedere la partita in tv

Tutto rimandato alla gara dell'Allianz Arena dopo l'1-1 maturato nella partita di andata. La squadra di Nagelsmann proverà ad andare avanti in una competizione nella quale è stata protagonista negli ultimi anni, gli austriaci di Jaislle, invece, proveranno a centrare per la prima volta nella loro storia la qualificazione ai quarti di finale. Bayern Monaco-Salisburgo, alle ore 21, in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253