Champions, calendario e orari delle gare di oggi

Prime due gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, questa sera subito in campo l'Inter. I nerazzurri andranno ad Anfield per cercare l'impresa contro il Liverpool dopo il ko dell'andata a San Siro. Nell'altra sfida il Bayern Monaco ospita il Salisburgo: 1-1 all'andata in Austra. Ecco il programma delle partite e come seguirle

Il momento più atteso è arrivato: dentro o fuori, è tempo di primi verdetti in Champions League. Tutto pronto per le prime due gare di ritorno degli ottavi di finale e questa sera, martedì 8 marzo, scende in campo subito una delle due squadre italiane ancora in corsa nella competizione. È l'Inter, che dopo il pesante ko interno subìto all'andata contro il Liverpool (0-2) andrà ad Anfield per provare a fare l'impresa. Nell'altra partita della serata il Bayern Monaco dovrà risolvere la pratica Salisburgo dopo il pareggio (1-1) dell'andata. Di seguito il programma delle partite con gli orari e tutte le indicazioni per non perdersi neanche un minuto di diretta su Sky Sport.