Pep: "Zinchenko? Momento difficile ma ci sarà"

" Ho solo 14 giocatori di movimento a disposizione , abbiamo qualche problema fra squalificati e infortunati". Pep Guardiola alza l'asticella dell'attenzione nel Manchester City che si prepara a ospitare mercoledì sera alle 21 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 254) lo Sporting Lisbona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo la vittoria per 5-0 dell'andata in Portogallo. "Abbiamo giocato una partita incredibile all'andata, vincendo 5-0, ma non abbiamo ancora finito il nostro compito" ricorda l'allenatore catalano in conferenza stampa. " Mancanza di concentrazione da parte nostra dopo la vittoria di Lisbona? I ragazzi non ci devono nemmeno pensare".

"Momento difficile per Zinchenko ma giocherà"

Tra gli assenti nel City c'è Kyle Walker, squalificato per tre turni: "Squalifica giusta? "Sì, ha fatto una cosa stupida e merita questo stop - è il pensiero di Guardiola - sono ancora arrabbiato con lui, lo sa benissimo. Il club ha presentato ricorso ma non sono d'accordo, spero che possa essere una lezione per il futuro". A destra mancherà anche Cancelo: "Chi giocherà come terzino? Non lo so, devo pensarci. Aiutatemi voi - scherza Guardiola con i giornalisti - forse Fernandinho? Non lo so, vedremo dopo l'allenamento. Fernandinho per un'altra stagione? Mi piacerebbe, sono così felice di averlo a disposizione. Lo considero un capitano e un giocatore incredibile. A fine stagione decideremo". In campo ci sarà l'ucraino Zinchenko, anche se "per lui è un momento difficile - ammette Guardiola - ma penso che sarà pronto nel caso debba giocare". Panchina per De Bruyne, diffidato: "Se la diffida condizionerà le mie scelte? Direi proprio di sì".