L’allenatore del Psg alla vigilia della gara di ritorno al Bernabeu: "Rispettiamo il Real Madrid, ma il miglior modo di difendere per noi è attaccare e dominare. Sarà come una finale. Ho fiducia nei miei giocatori. Mbappé? Sta bene, spero possa giocare. Non dubito di lui, è maturo e non si farà condizionare da quel che succede all'esterno". Neymar: "Sono pronto per aiutare la squadra, servirà la partita della vita. Se gioco con Mbappé, abbiamo la possibilità di vincere grandi cose, non solo questa gara" Condividi

"Rispettiamo il Real Madrid ma non abbiamo paura. È come una finale". Intervenuto in conferenza stampa, Mauricio Pochettino ha caricato i suoi in vista della sfida del Bernabeu, decisiva per ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Champions League dopo l'1-0 conquistato al Parco di Principi. Sono ancora da capire le condizioni di Mbappè, match winner della gara d'andata: "Abbiamo parlato, sta bene. Al momento del colpo gridò di dolore, ma due ore dopo camminava tranquillamente. Spero possa giocare regolarmente", le parole dell'allenatore. Che sul suo futuro, aggiunge: "A volte parliamo troppo. Siamo tranquilli per Kylian, è maturo anche se è giovane. Vuole giocare a calcio e difendere i colori che indossa. Non dubito di lui. Non cambierà il suo modo di giocare a causa di ciò che sta accadendo all'esterno". L'attaccante francese si è poi allenato regolarmente al Bernabeu.

"Messi il migliore al mondo, Mbappé vuole succedergli" approfondimento Botta per Mbappé: resta in dubbio per il Real E alla domanda, è lui il migliore al mondo? "Penso che Messi sia il miglior giocatore del mondo con sette Palloni d'Oro. Ora ci sono tanti calciatori che vogliono succedergli e Mbappé è tra quelli". Pochettino può contare su una rosa di assoluto livello preparata a questo tipo di partite. "Ho fiducia nei miei giocatori, sono capaci di fare la differenza. Il modo migliore per difendere per una squadra come il Psg è attaccare e dominare. Abbiamo potuto farlo in casa, ma ora sarà più complicato. "Neymar? È il momento giusto per dimostrare il suo valore" E ancora: "Neymar frustrato? Non credo, è concetrato sulla sua sfida e porterà mentalità vincente e positività. Lui è stato ingaggiato per vincere questa competizioni, i paragoni sono idiosi e brutti. Dimostri tutto il suo valore, è nel momento ideale". Sul dualismo tra Keylor Navas e Donnarumma, aggiunge: "In campo dovrà andare un solo portiere, ho molta pazienza perché da 8 mesi sto spiegando sempre la stessa cosa. Siamo fortunati ad avere due giocatori così forti, la società ha voluto che fosse così. Sono due numeri uno e dovrò prendere una decisione. Uno dei due resterà deluso, ma siamo contenti di come abbiamo gestito la situazione".



"Real grande club, non a caso ha vinto 13 Champions" leggi anche Ancelotti: "Daremo al Bernabeu ciò che vuole" Il Psg affronterà un Real in emergenza, ma Pochettino chiede ai suoi massima attenzione: "Non cambieranno il modo di giocare nonostante infortuni e squalifiche. La filosofia di gioco è la stessa. Ci conosciamo bene, abbiamo visto tutte le loro partite e loro hanno visto le nostre. Dovremo avere intensità, cercheremo di prendere il controllo del gioco". Il livello della squadra rimane lo stesso, secondo Pochettino. "Non è un caso che il club abbia vinto 13 titoli in Champions League. Sappiamo che dobbiamo giocare una partita impegnativa. Questa è la competizione che qualsiasi giocatore, membro dello staff o club vorrebbe vincere. Cercheremo di qualificarci".