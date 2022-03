Ancelotti: "È venuta fuori una notte spettacolare"

La serata al Santiago Bernabeu non ha deluso le grandi aspettative. Dopo novanta minuti più recupero, il Real Madrid ha battuto in rimonta il Paris Saint-Germain (3-1), guadagnandosi così l'accesso ai quarti di finale di Champions League dopo una partita spettacolare. Per Carlo Ancelotti è stato facile trovare gli aggettivi per descrivere la partita e la serata vissuta: "Questa è stata una serata speciale perché abbiamo vinto dopo una partita difficile e complicata, soprattutto dopo il gol di Mbappé. Abbiamo sofferto molto nel recupero palla all'inizio ma di base abbiamo sofferto poco, tranne in qualche uno contro uno con Mbappé. Poi con il lavoro di pressione in attacco, che avevamo studiato in allenamento, è arrivato l'episodio del pareggio e la partita è cambiata. C'era bisogno del primo gol. Dopodiché l'atmosfera è completamente cambiata. È venuta fuori una notte spettacolare: siamo felici".